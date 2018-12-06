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Эрик Давидыч вышел из СИЗО 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Основатель блога «Смотра.ру» Эрик Китуашвили по прозвищу Давидыч вышел из СИЗО «Матросская тишина».
Возле СИЗО собралась толпа из сотни человек — блогера встретили аплодисментами и восторженными криками.
Давидыч призвал группу поддержки не шуметь — «здесь люди живут напротив», и поблагодарил всех, кто его поддерживал последние три года.
Эрик Китуашвили пробыл под стражей почти три года — его арестовали 21 февраля 2016 года. С тех пор его дело рассматривалось в суде десятки раз, и в октябре был вынесен приговор — 4 года 8 месяцев колонии общего режима за мошенничество со страховками.
Китуашвили обвинялся в трех эпизодах мошенничества: по версии следствия, «Давидыч», его жена Анна Каганская и их сообщники инсценировали похищение трех дорогостоящих автомобилей, чтобы затем получить страховые выплаты. Общий ущерб оценивался в 10 млн рублей. По одному из эпизодов блогера признали невиновным.
Сегодня Мосгорсуд освободил Китуашвили из-под стражи в связи с истечением сроков давности преступлений. Суд также снял арест с имущества и счетов блогера.
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