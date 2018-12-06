Эрик Давидыч вышел из СИЗО

Основатель блога «Смотра.ру» Эрик Китуашвили по прозвищу Давидыч вышел из СИЗО «Матросская тишина».

Возле СИЗО собралась толпа из сотни человек — блогера встретили аплодисментами и восторженными криками.

Давидыч призвал группу поддержки не шуметь — «здесь люди живут напротив», и поблагодарил всех, кто его поддерживал последние три года.

Эрик Китуашвили пробыл под стражей почти три года — его арестовали 21 февраля 2016 года. С тех пор его дело рассматривалось в суде десятки раз, и в октябре был вынесен приговор — 4 года 8 месяцев колонии общего режима за мошенничество со страховками.

Китуашвили обвинялся в трех эпизодах мошенничества: по версии следствия, «Давидыч», его жена Анна Каганская и их сообщники инсценировали похищение трех дорогостоящих автомобилей, чтобы затем получить страховые выплаты. Общий ущерб оценивался в 10 млн рублей. По одному из эпизодов блогера признали невиновным.