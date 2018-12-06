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Пожарные ликвидировали открытое горение в частном секторе в Анапе 

ТАСС + ещё 20 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пожарные ликвидировали открытое горение в домах в частном секторе в центре Анапы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В 22:58 (мск) — ликвидация открытого горения", — сообщили в ведомстве.
Информация о пожаре на улице Терской в Анапе поступила в 20:08 мск. Огонь охватил кровли трех домов, общая площадь пожара составила 700 кв. м, эвакуированы девять человек. Как сказали ТАСС в администрации города, эвакуированных людей разместят в гостинице, к настоящему моменту обращений не было, эвакуированные от размещения отказались.
К тушению привлекались 75 человек и 23 единицы техники.
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