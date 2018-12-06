В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти

Ранее полиция сообщала, что в розыск объявлен неизвестный мужчина за нанесение телесных повреждений людям в Автозаводском районе Тольятти. По информации телеканала "Губерния", вечером 30 ноября злоумышленник на аллее Рябинового бульвара ударил ножом 20-летнюю девушку, а вечером следующего дня неизвестный мужчина с похожими приметами на бульваре Космонавтов ранил ножом 46-летнюю женщину.

За причинение тяжкого вреда здоровью следственным отделом УМВД России по Тольятти были возбуждены уголовные дела. Позже ГУМВД по региону назвало имя и возраст подозреваемого, им оказался 22-летний Артем Семенов

"Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из города Тольятти и сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская задержан подозреваемый в нападениях на женщин", — цитирует Волк сайт МВД РФ.