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В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в нападении на женщин в Тольятти задержан в Москве, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее полиция сообщала, что в розыск объявлен неизвестный мужчина за нанесение телесных повреждений людям в Автозаводском районе Тольятти. По информации телеканала "Губерния", вечером 30 ноября злоумышленник на аллее Рябинового бульвара ударил ножом 20-летнюю девушку, а вечером следующего дня неизвестный мужчина с похожими приметами на бульваре Космонавтов ранил ножом 46-летнюю женщину.
За причинение тяжкого вреда здоровью следственным отделом УМВД России по Тольятти были возбуждены уголовные дела. Позже ГУМВД по региону назвало имя и возраст подозреваемого, им оказался 22-летний Артем Семенов.
"Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из города Тольятти и сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская задержан подозреваемый в нападениях на женщин", — цитирует Волк сайт МВД РФ.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 22-летний житель города Тольятти, который задержан оперативными сотрудниками на территории одного из вокзалов города Москвы", — добавила она.
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