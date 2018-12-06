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Бомбу нашли в полицейском участке в Норвегии 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Подозрительный пакет, в котором оказалось взрывное устройство, было найдено в полицейском участке города Ши в Норвегии. Бомба была обезврежена.
«Это очень серьёзная ситуация для полиции, неприятная для всех сотрудников. В настоящее время мы не знаем, кто за этим стоит», — говорится в сообщении местной полиции, которую цитирует VG.
Там отметили, что взрывчатка могла «причинить серьёзный ущерб находящимся поблизости». Подробности правоохранители раскрывать отказались, отметив, что идёт расследование инцидента.
Как писал News.ru ранее, звонки о минировании торговых центров и Казанского вокзала в Москве поступали с номера, зарегистрированного в подмосковной Балашихе. Оказалось, что он принадлежит 63-летней пенсионерке.
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