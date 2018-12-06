Бомбу нашли в полицейском участке в Норвегии

Подозрительный пакет, в котором оказалось взрывное устройство, было найдено в полицейском участке города Ши в Норвегии. Бомба была обезврежена.

«Это очень серьёзная ситуация для полиции, неприятная для всех сотрудников. В настоящее время мы не знаем, кто за этим стоит», — говорится в сообщении местной полиции, которую цитирует VG.

Там отметили, что взрывчатка могла «причинить серьёзный ущерб находящимся поблизости». Подробности правоохранители раскрывать отказались, отметив, что идёт расследование инцидента.

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