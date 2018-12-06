Эрика Давидыча выпустили на свободу

Основатель блога «Смотра.ру» Эрик «Давидыч» Китуашвили вышел на свободу, передают СМИ.

Мосгорсуд удовлетворил апелляцию защиты Китуашвили с просьбой признать приговор Дорогомиловского суда несправедливым и выпустить блогера на свободу.

В октябре Дорогомиловский суд Москвы приговорил Китуашвили к 4 годам 8 месяцам заключения в колонии общего режима за мошенничество со страховками. Китуашвили обвинялся в трех эпизодах мошенничества: по версии следствия, «Давидыч», его жена Анна Каганская и их сообщники инсценировали похищение трех дорогостоящих автомобилей, чтобы затем получить страховые выплаты. Общий ущерб оценивался в 10 млн рублей. По одному из эпизодов блогера признали невиновным.