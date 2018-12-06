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Эрика Давидыча выпустили на свободу 

Рамблер 5 часов назад
Основатель блога «Смотра.ру» Эрик «Давидыч» Китуашвили вышел на свободу, передают СМИ.
Мосгорсуд удовлетворил апелляцию защиты Китуашвили с просьбой признать приговор Дорогомиловского суда несправедливым и выпустить блогера на свободу.
Давидыч получил почти пять лет колонии
В октябре Дорогомиловский суд Москвы приговорил Китуашвили к 4 годам 8 месяцам заключения в колонии общего режима за мошенничество со страховками. Китуашвили обвинялся в трех эпизодах мошенничества: по версии следствия, «Давидыч», его жена Анна Каганская и их сообщники инсценировали похищение трех дорогостоящих автомобилей, чтобы затем получить страховые выплаты. Общий ущерб оценивался в 10 млн рублей. По одному из эпизодов блогера признали невиновным.
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