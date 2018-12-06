Семьи погибших при крушении Ту-154 подали иск на два миллиарда рублей

Иск подан к страховой компании« СОГАЗ» и MS Amlin (зарегистрирована в Великобритании ), а также к государственной авиакомпании «223 летный отряд» Минобороны. Родственники погибших требуют возместить материальный и моральный вред.

Юрист представляет интересы 78 родственников погибших во время крушения самолета Ту-154. От защиты своих интересов отказались близкие шести пассажиров из числа кадровых офицеров Минобороны.

14 июня Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иски родственников погибших во время катастрофы Ту-154, также поданные к MS Amlin и группе СОГАЗ.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Направлявшийся в Сирию борт Минобороны России Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи. Погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).