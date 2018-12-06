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Семьи погибших при крушении Ту-154 подали иск на два миллиарда рублей 

Lenta.ru + ещё 2 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Родственники погибших при крушении под Сочи Ту-154, принадлежавшего Минобороны и летевшего в Сирию, подали в Мещанский суд Москвы иск на 2,1 миллиарда рублей, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Игорь Трунов.
Иск подан к страховой компании« СОГАЗ» и MS Amlin (зарегистрирована в Великобритании), а также к государственной авиакомпании «223 летный отряд» Минобороны. Родственники погибших требуют возместить материальный и моральный вред.
Юрист представляет интересы 78 родственников погибших во время крушения самолета Ту-154. От защиты своих интересов отказались близкие шести пассажиров из числа кадровых офицеров Минобороны.
14 июня Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иски родственников погибших во время катастрофы Ту-154, также поданные к MS Amlin и группе СОГАЗ.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Направлявшийся в Сирию борт Минобороны России Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи. Погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
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