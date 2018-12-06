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Подозрительный предмет нашли в центре Москвы 

Москва24 2 часа назад
Фото: depositphotos/blinow61
На территории Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) обнаружен подозрительный предмет, началась проверка. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
Закрытый бесхозный контейнер нашли на улице Щепкина, дом 61/2. К месту происшествия приехали сотрудники полиции и экстренные службы.
В настоящее время место обнаружения оцеплено охраной учреждения, ведется проверка.
20 сентября движение в 1-м Митинском переулке ограничили из-за подозрительной находки.
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