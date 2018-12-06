Подозрительный предмет нашли в центре Москвы

На территории Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) обнаружен подозрительный предмет, началась проверка. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Закрытый бесхозный контейнер нашли на улице Щепкина, дом 61/2. К месту происшествия приехали сотрудники полиции и экстренные службы.

В настоящее время место обнаружения оцеплено охраной учреждения, ведется проверка.

20 сентября движение в 1-м Митинском переулке ограничили из-за подозрительной находки.