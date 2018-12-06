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Очевидец рассказал подробности о школьнике с ножом 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Очевидцы инцидента в школе №1359 в столичном районе Выхино-Жулебино рассказали о случившемся телеканалу Москва 24.
По словам одного из учеников школы, старшеклассник пришел в учебное заведение с ножом. "Он его держал в кармане, его было видно", — отметил очевидец. Ученики школы сообщили, что принесший нож подросток был "очень странным", замкнутым человеком. "Он ни с кем не общался", — подчеркнули в школе.
Ранее сообщалось, что ученик 10 класса пришел в школу с ножом. Сначала появилась информация об угрозах в адрес других школьников и преподавателям, однако, впоследствии эти данные опровергли. По словам очевидцев, старшеклассник заявил, что может нанести вред себе. Из здания школы эвакуировали около 560 человек.
Самого подростка изолировали в одном из кабинетов, а затем задержали. Уточняется, что в ходе инцидента никто не пострадал.
Известно, что накануне подросток писал сочинение, от которого зависит доступ к ЕГЭ. Причиной нервного срыва могла стать полученная школьником плохая оценка за сочинение. Поступок подростка прокомментировали психологи.
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