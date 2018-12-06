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Директор школы прокомментировала ЧП с вооруженным учеником 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Причина поступка старшеклассника, пришедшего в школу с ножом и угрожавшего себя покалечить, не связана с неудовлетворительной успеваемостью, сообщила директор школы №1359 Галина Новикова.
«Появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что поступок связан с неудовлетворительной успеваемостью, не соответствует действительности», — цитирует Новикову АГН «Москва».
Также она опровергла появившуюся информацию о том, что он приносил нож в школу и раньше.
«Мотивы поведения мальчика будут устанавливать специалисты. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает. Нож у ребенка удалось отобрать благодаря помощи родственника», — сказала она.
В четверг в московскую школу 1359 десятиклассник из благополучной семьи принес нож и пригрозил убить себя. По некоторым данным, причиной могла стать плохая отметка. Позже стало известно, что у старшеклассника было психическое расстройство.
Подросток заперся в кабинете. Переговоры с ним попыталась вести мама, однако он не стал ее слушать. Мальчику позвонил дедушка, после разговора с которым он сдался.
В Сети появилось видео, снятое у школы. К зданию приехали следователи, учеников эвакуировали.
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