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Сокуров госпитализирован 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 37 26 минут назад
Александр Сокуров, подтвердивший проверку правоохранителями его некоммерческого фонда, госпитализирован, сообщила помощница режиссера Маргарита Афонина.
Она заверила «Комсомольскую правду», что госпитализация 67-летнего режиссера не имеет отношения к обыскам.
По словам композитора Андрея Сигле, Сокурову провели «плановую операцию на ноге». Сигле пояснил, что у Сокурова «с рождения проблемы с ногой». Из-за того, что в последнее время «начались серьезные боли», режиссер согласился на операцию.
Сигле сообщил, что сейчас у Сокурова «все хорошо», выписать режиссера должны к концу недели.
Напомним, Сокуров подтвердил, что на протяжении нескольких месяцев идет проверка его некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации».
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