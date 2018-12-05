ФСБ провела обыски в администрации Волоколамского района Подмосковья

Собеседник издания рассказал, что обыски связаны с контрактами, которые заключил бывший врио главы района Андрей Вихарев

Речь идет о муниципальных контрактах на благоустройство на сумму больше 500 млн рублей. В здании администрации провели выемку документов, пишет РБК.

Вихарева назначили врио главы района в конце марта 2018 года. Предыдущего руководителя Евгения Гаврилова отправили в отставку после массовых протестов жителей. Они прошли после выброса свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово», расположенном в нескольких километрах от города. Из-за выброса отравились больше 200 человек.

Вихарев проработал на своей должности с марта по октябрь, а затем не стал участвовать в конкурсе на пост главы района и покинул должность. В конце октября главой Волоколамска стал замминистра экологии Подмосковья Михаил Сылка. Вихарев с 1 ноября стал ио главы округа Истра.

Сылка отказался комментировать РБК информацию об обысках.