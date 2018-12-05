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ФСБ провела обыски в администрации Волоколамского района Подмосковья 

RTVI + ещё 2 1 час назад
Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ
Собеседник издания рассказал, что обыски связаны с контрактами, которые заключил бывший врио главы района Андрей Вихарев.
Речь идет о муниципальных контрактах на благоустройство на сумму больше 500 млн рублей. В здании администрации провели выемку документов, пишет РБК.
Вихарева назначили врио главы района в конце марта 2018 года. Предыдущего руководителя Евгения Гаврилова отправили в отставку после массовых протестов жителей. Они прошли после выброса свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово», расположенном в нескольких километрах от города. Из-за выброса отравились больше 200 человек.
Вихарев проработал на своей должности с марта по октябрь, а затем не стал участвовать в конкурсе на пост главы района и покинул должность. В конце октября главой Волоколамска стал замминистра экологии Подмосковья Михаил Сылка. Вихарев с 1 ноября стал ио главы округа Истра.
Сылка отказался комментировать РБК информацию об обысках.
В апреле 2018 года полиция приходила с обысками к тогдашнему мэру Волоколамска Петру Лазареву, который поддерживал протесты жителей против мусорного полигона. В октябре Лазарев ушел в отставку.
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