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Вынесен приговор за подготовку взрыва в соборе Петербурга 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным Фируза Калавурова по делу о подготовке теракта в Казанском соборе. Свою вину обвиняемый не признал.
Мужчина осуждён на 3,5 года колонии общего режима.
Суд установил, что Калавуров знал о подготовке теракта в Казанском соборе, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Именно ему принадлежала идея взрыва в соборе, сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Петербурга.
Калавуров был одним из задержанных за подготовку терактов членов ячейки. Он хранил пригодный для производства взрывных устройств тротил.
По данным следствия, сообщники планировали совершить резонансные террористические акты путём самоподрыва в Казанском соборе террориста-смертника. Им должен был стать бывший учитель английского языка Евгений Ефимов. Помимо этого, планировались убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового пребывания людей.
В конце августа, как сообщал News.ru, Московский окружной военный суд признал Евгения Ефимова виновным в подготовке теракта в Казанском соборе и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Ефимов полностью признал свою вину.
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