Рабочий погиб при испытании танка на «Уралвагонзаводе»

Машина, внутри которой находился механик-водитель, утонула. Тело мужчины не смогли обнаружить в течение 30 минут. В силовых структурах региона подтвердили гибель специалиста, сообщает Znak.

Ранее News.ru писал, что учения 90-й танковой дивизии в Челябинской области засняли на видео. В стрельбах приняли участие танки Т-90, гусеничные боевые машины пехоты БМП-2 и «Тунгуски». На кадрах видно, как танковые экипажи отрабатывают фланговую стрельбу, а затем наводчики расстреливают мишени из 30-миллиметровых пушек.