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Рабочий погиб при испытании танка на «Уралвагонзаводе» 

News.ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник "Уралвагонзавода" (УВЗ) погиб на полигоне "Старатель" Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Инцидент произошёл во время испытаний танка.
Машина, внутри которой находился механик-водитель, утонула. Тело мужчины не смогли обнаружить в течение 30 минут. В силовых структурах региона подтвердили гибель специалиста, сообщает Znak.
Ранее News.ru писал, что учения 90-й танковой дивизии в Челябинской области засняли на видео. В стрельбах приняли участие танки Т-90, гусеничные боевые машины пехоты БМП-2 и «Тунгуски». На кадрах видно, как танковые экипажи отрабатывают фланговую стрельбу, а затем наводчики расстреливают мишени из 30-миллиметровых пушек.
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