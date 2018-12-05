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СК РФ прекратил уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского 

ТАСС + ещё 3 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Следственный комитет РФ прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова. Они являлись фигурантами дела о растрате в ведомстве более 58 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду источник, близкий к следствию.
"Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Ампелонского, Весельчакова, Едидина и других фигурантов за отсутствием состава преступления", — сказал собеседник агентства.
Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. По делу также проходили гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева (ей СК инкриминировал растрату в особо крупном размере) и еще 15 человек. Ампелонскому в окончательной редакции вменялись два эпизода растраты на сумму около 6 млн рублей, а Весельчакову — на сумму 10 млн рублей. Кроме того, 10 сентября Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Оксаны Чернышенко, еще одной фигурантки дела о растрате, которая была объявлена в розыск.
Позднее СК РФ переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал, вину они не признали. В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.
Следствие считало, что Ампелонский пользовался банковской карточкой, на которую переводились эти деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли.
В конце сентября в связи с тем, что закончилось предварительное следствие по делу, всем фигурантам была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, в том числе вернувшемуся на работу в ведомство Ампелонскому. Фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает около 80 томов. Однако позднее следствие вернулось на стадию допросов, позже было принято решение о закрытии уголовного дела.
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