В Петербурге арестовали подозреваемого в хищении миллиона рублей у ветерана

Житель Ленинградской области, подозреваемый в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны, у которого оказалось похищено не менее миллиона рублей, заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня по ходатайству следственных органов МВД России Московским районным судом города Санкт-Петербурга в отношении задержанного полицейскими по подозрению в совершении мошеннических действий в отношении ветерана Великой Отечественной войны 28-летнего ранее судимого жителя поселка Кудрово Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, информация о мошенничестве была выявлена сотрудниками МВД России в ходе мониторинга публикаций СМИ. Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев дал указание руководству регионального главка незамедлительно проверить опубликованные сведения.