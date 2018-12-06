Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бойкот Давоса, ЧП в московской школе и другие события дня
Бойкот Давоса, ЧП в московской школе и другие события дня

В Петербурге арестовали подозреваемого в хищении миллиона рублей у ветерана 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: CC0 / Public Domain /
Житель Ленинградской области, подозреваемый в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны, у которого оказалось похищено не менее миллиона рублей, заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня по ходатайству следственных органов МВД России Московским районным судом города Санкт-Петербурга в отношении задержанного полицейскими по подозрению в совершении мошеннических действий в отношении ветерана Великой Отечественной войны 28-летнего ранее судимого жителя поселка Кудрово Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Ирина Волк.
Как сообщалось ранее, информация о мошенничестве была выявлена сотрудниками МВД России в ходе мониторинга публикаций СМИ. Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев дал указание руководству регионального главка незамедлительно проверить опубликованные сведения.
"В ходе проверки было установлено, что злоумышленник звонил на домашний телефон ветерана и представлялся сотрудником компании-изготовителя медицинских приборов. Войдя в доверие, он проник в его квартиру. Затем, похитив крупную сумму, скрылся. Ущерб составил не менее миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ", — отметила Ирина Волк.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы Тираны мира смеются над США: поведение Трампа, возмутившее СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США принялись оспаривать морские права России86
Эсминец США сбежал от российского флота524
Украина разрывает дружбу с Россией218
«Неизвестный таджик» из МЭР впервые заговорил4
В РФ отреагировали на решение Украины по разрыву дружбы52
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение