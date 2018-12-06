Житель Ленинградской области, подозреваемый в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны, у которого оказалось похищено не менее миллиона рублей, заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня по ходатайству следственных органов МВД России Московским районным судом города Санкт-Петербурга в отношении задержанного полицейскими по подозрению в совершении мошеннических действий в отношении ветерана Великой Отечественной войны 28-летнего ранее судимого жителя поселка Кудрово Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Ирина Волк.
Как сообщалось ранее, информация о мошенничестве была выявлена сотрудниками МВД России в ходе мониторинга публикаций СМИ. Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев дал указание руководству регионального главка незамедлительно проверить опубликованные сведения.
"В ходе проверки было установлено, что злоумышленник звонил на домашний телефон ветерана и представлялся сотрудником компании-изготовителя медицинских приборов. Войдя в доверие, он проник в его квартиру. Затем, похитив крупную сумму, скрылся. Ущерб составил не менее миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ", — отметила Ирина Волк.