В США заявили о смерти сидевшего в миграционной тюрьме россиянина

В больнице города Джексонвилл скончался 56-летний гражданин России Герман Волков , который содержался под стражей в штате Флорида. Об этом сообщается на сайте иммиграционной и таможенной полиции США.

Соответствующее заявление ведомство разместило в понедельник, 3 декабря.

На сайте уточнили, что в данный момент причина смерти Волкова устанавливается. Отмечается, что, вероятнее всего, он умер по естественным причинам.

Мужчина попал в тюрьму в 2017 году из-за истечения срока действия неиммиграционной визы. Там он ожидал высылки из Соединенных Штатов.

В конце ноября нынешнего года российское посольство в США сообщало о смерти россиянина М. Д. Амара в американской тюрьме.