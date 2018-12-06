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В США заявили о смерти сидевшего в миграционной тюрьме россиянина 

Газета.Ru + ещё 3 31 минуту назад
Фото: Depositphotos
В больнице города Джексонвилл скончался 56-летний гражданин России Герман Волков, который содержался под стражей в штате Флорида. Об этом сообщается на сайте иммиграционной и таможенной полиции США.
Соответствующее заявление ведомство разместило в понедельник, 3 декабря.
На сайте уточнили, что в данный момент причина смерти Волкова устанавливается. Отмечается, что, вероятнее всего, он умер по естественным причинам.
Мужчина попал в тюрьму в 2017 году из-за истечения срока действия неиммиграционной визы. Там он ожидал высылки из Соединенных Штатов.
В конце ноября нынешнего года российское посольство в США сообщало о смерти россиянина М. Д. Амара в американской тюрьме.
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