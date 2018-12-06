Совершивший теракт в магазине Петербурга отправлен на принудительное лечение

Самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало в супермаркете Петербурга 27 декабря. Пострадали 18 человек.

Ранее сообщалось, что Лукьяненко признался в содеянном.

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