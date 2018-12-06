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Бойкот Давоса, ЧП в московской школе и другие события дня
Бойкот Давоса, ЧП в московской школе и другие события дня

Совершивший теракт в магазине Петербурга отправлен на принудительное лечение 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге отправил на принудительное лечение Дмитрия Лукьяненко, совершившего теракт в магазине «Перекрёсток» в 2017 году.
«Освободить от уголовной ответственности. Применить меру принудительного медицинского характера», — цитирует ТАСС судью.
Ранее сообщалось, что Лукьяненко признался в содеянном.
Самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало в супермаркете Петербурга 27 декабря. Пострадали 18 человек.
30 декабря ФСБ сообщила о задержании злоумышленника.
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