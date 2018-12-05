Учителя потребовали посадить школьников за мемы 

Учителя лицея в Ленинградской области написали заявления в полицию на школьников, придумавших про них «обидные» мемы. Об этом сообщает «Инфо24».
По данным портала, учителя потребовали возбудить против четырех 12-летних учеников дело по статье 130 УК РФ (оскорбление). Однако эта статья утратила силу, а частичная уголовная ответственность в России наступает только с 14 лет.
В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ есть статья 5.61 об оскорблении (унижении чести и достоинства человека, выраженном в неприличной форме). За публичное оскорбление в КоАП предусмотрены штрафы от трех до пяти тысяч рублей.
По словам матери одного из школьников, ее сын создал группу «ВКонтакте», в которой сначала было четыре участника. Они сделали несколько «абсолютно безобидных» мемов про учителей по физкультуре, биологии и химии. Затем группа разрослась до 90 участников, мемы начали делать другие школьники, и там появилась «всякая похабщина».
Маму мальчика вызвали в школу на педкомиссию. Женщине заявили, что ее сын больше не сможет учиться в школе из-за «обидных картинок про учителей».
«Они все эти мемы на бумаге распечатали, разговаривали со мной в таком тоне ужасном. Говорили, что я не мать. Конечно, я расплакалась», — рассказала она.
Через месяц женщину вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних. Дома детей, которые были администраторами группы, посетили участковые. В итоге женщина обратилась с заявлением в министерство образования. Ей посоветовали не забирать документы из лицея, так как за публикации в интернете школьников отчислять не могут.