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В Москве заочно арестовали экс-главу «Рост банка» 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема Хенкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего избрать в отношении Хенкина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции его в Россию", — рассказал собеседник агентства.
Хенкин был объявлен в международный розыск. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
По данным СМИ, Хенкин является организатором хищений денежных средств из АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк", по делу ранее были задержаны и другие фигуранты.
В октябре Банк России подтвердил, что в Росэнергобанке были обнаружены признаки вывода активов путем кредитования неблагонадежных заемщиков, а также путем заключения договоров уступки прав требований и соглашений об отступном на сумму 3,3 миллиарда рублей.
Кроме того, бывшим руководством банка не были переданы временной администрации, назначенной ЦБ, оригиналы кредитных договоров, а также договоры об ипотеке на общую сумму более 30 миллиардов рублей. По оценке временной администрации, стоимость активов Росэнергобанка не превышает 12,4 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами 42,2 миллиарда рублей, в том числе перед физическими лицами — 37,1 миллиарда рублей.
Арбитражный суд города Москвы 29 июня принял решение о признании банка банкротом, добавляется в сообщении ЦБ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.
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