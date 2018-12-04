Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининградской области мужчина погиб от взрыва боеприпаса времен войны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина погиб от взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны недалеко от города Мамоново Калининградской области, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Калининградской области Ольга Анисимова.
"На участке леса Новоселовского лесничества во вторник было обнаружено тело 39-летнего жителя Калининграда. По предварительным данным, сработал боеприпас времен Великой Отечественной войны. На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа, обследуется местность, выполняются проверочные мероприятия", — сказала представитель ведомства.
При этом очевидцы в соцсетях пишут о том, несколько жителей Калининграда отправились в район руин старинного замка Бальга на поиски предметов старины еще 2 декабря, один из мужчин домой не вернулся.
Современная Калининградская область РФ расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии, столицей которой был Кенигсберг. Весной 1945 года во время Восточно-прусской наступательной операции советских войск здесь шли ожесточенные бои, оружие и боеприпасы до сих пор остаются закопанными в земле, что привлекает "черных копателей". После окончания Второй мировой войны северная часть Восточной Пруссии с Кенигсбергом (примерно одна треть территории), согласно Потсдамскому соглашению, отошла СССР, остальные две трети — Польше.
Последние новости
Тимошенко прокомментировала введение военного положения на Украине Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию Реакция Кадырова на запрет Украины на въезд мужчин из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен ответ России на действия Украины по активам240
Трамп сам захотел поговорить с Путиным201
Опубликованы фото «потерянных» украинских катеров21
Французы вышли на улицы и добились своего671
Умер актер из сериала «Универ»43
Видео
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес
00:28
Стал известен ответ России на действия Украины по активам
Политика
00:16
Экс-министр культуры Грузии найден мертвым
Происшествия
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:40
Трамп сам захотел поговорить с Путиным
Политика
06:45
Умер актер из сериала «Универ»
Шоу-бизнес Общество
00:08
Столкновение самолета со зданием медцентра попало на видео
Происшествия
00:27
Из Донбасса во МХАТ: Прилепин заменил Доронину
Общество
08:24
Французы вышли на улицы и добились своего
В мире Другое
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение