В Калининградской области мужчина погиб от взрыва боеприпаса времен войны

"На участке леса Новоселовского лесничества во вторник было обнаружено тело 39-летнего жителя Калининграда. По предварительным данным, сработал боеприпас времен Великой Отечественной войны. На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа, обследуется местность, выполняются проверочные мероприятия", — сказала представитель ведомства.

При этом очевидцы в соцсетях пишут о том, несколько жителей Калининграда отправились в район руин старинного замка Бальга на поиски предметов старины еще 2 декабря, один из мужчин домой не вернулся.

Современная Калининградская область РФ расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии, столицей которой был Кенигсберг. Весной 1945 года во время Восточно-прусской наступательной операции советских войск здесь шли ожесточенные бои, оружие и боеприпасы до сих пор остаются закопанными в земле, что привлекает "черных копателей". После окончания Второй мировой войны северная часть Восточной Пруссии с Кенигсбергом (примерно одна треть территории), согласно Потсдамскому соглашению, отошла СССР, остальные две трети — Польше.