В Москве генерала ФСБ судят за хищение 25 миллионов рублей

Московский окружной военный суд (МОВС) начал рассматривать по существу дело генерал-майора ФСБ, обвиняемого в афере с фиктивным трудоустройством на 25 миллионов рублей, чей подельник заказал убийство следователя по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Слушание по существу идет с участием присяжных заседателей.

Из предъявленного обвинения следует, что генерал-майор ФСБ Владимир Подольский и полковник в отставке Андрей Польщиков, работая на руководящих должностях во ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" (ВООП), с 2012 по 2016 год похищали деньги предприятия.

Обвиняемые фиктивно, путем обмана и злоупотребляя доверием бухгалтерии, трудоустроили родственников Польщикова — жену и сына — на должности помощников гендиректора. Фактически не работающие молодой человек и женщина долгое время получали на карточку зарплату, всего таким образом было похищено 25,4 миллиона рублей.

Основная часть этой суммы была переведена на счет домохозяйки Ларисы Польщиковой, ее сыну Максиму успели выплатить лишь 377 тысяч рублей, позже молодой человек поступил в институт и уволился.

Раскрытием преступления занимался следователь военного следственного управления (ВСУ) СК Александр Паутов. Он проводил следственные действия по делу, обыски дома и на работе обвиняемых, участвовал в допросах.

По словам прокурора, именно Польщиков решил любыми способами помешать расследованию, в том числе и путем устранения следователя. Экс-полковник попросил своего адвоката найти исполнителя убийства — на это Польщиков потратил 5 миллионов рублей. Нападение на Паутова взял на себя Олег Грищенко, за это ему полагалось 3 миллиона, которые он получил до попытки убийства от адвоката в подмосковном Сергиевом Посаде.

Десятого мая 2016 года рано утром Грищенко проколол ножом колесо автомобиля "Mitsubishi Pajero", принадлежащего Паутову, после чего затаился неподалеку, рассказал прокурор. По задумке, ныне обвиняемый в посягательстве на жизнь следователя мужчина должен был напасть на Паутова со спины, когда тот менял бы шину. Планы исполнителя были нарушены тем, что у следователя в автомобиле была установлена спутниковая сигнализация — Паутов, находясь дома, узнал, что колесо его машины было повреждено, но не стал лично проверять это и сразу вызвал полицию, что спугнуло Грищенко. Еще неделю после попытки нападения фигуранты дела занимались поиском еще кого-то, кто мог бы исполнить задуманное, но у них ничего не получилось.

Летом 2016 года Подольский, Грищенко и Польщиков были задержаны, члены семьи последнего стали фигурантами уголовного дела уже в 2017 году. Трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, Грищенко и Польщиков содержатся в СИЗО.

Никто из обвиняемых не признал свою вину. Подольский в суде заявил, что его "выставляют чудовищем", адвокат генерал-майора и вовсе отметил, что его подзащитный не похищал деньги, а выполнял секретное государственное задание. По словам защитника, деньги по указанию начальства ФСБ Подольский перечислял в ДНР и ЛНР, неформально, таким образом, спонсируя республики и обеспечивая там проведение специальных операций.

В ходе процесса прокурор попросил суд обязать присутствующих на заседании журналистов согласиться на подписку о неразглашении этой информации, но суд ходатайство не поддержал.

Члены семьи Польщикова в свою очередь не отрицают, что не работали на предприятии, они также помнят о том, что подписывали какие-то бумаги, связанные с ФГУП ВООП, но не считают, что являются фигурантами дела заслуженно.

В заключении перед судом и присяжными выступил Андрей Польщиков.

"Виновным я себя не признаю. Надеюсь, Вам, уважаемый суд, удастся разобраться в нюансах, которых очень много. Обвинение укрывает основную суть… Куда же делись деньги? Неоспоримый факт — эти деньги переводились генералу Подольскому с карты моей жены, это можно легко проверить, моя зарплата тоже уходила ему. Я не понимал, что действующий генерал ФСБ может меня вовлечь в такое, но восемь месяцев я был вынужден переводить эти деньги, он назначал эти суммы для интересов ФСБ и нашей Родины", — отметил Польщиков.

Следующее заседание по делу пройдет завтра. Ожидается, что слушания будут вестись несколько месяцев, суду предстоит допросить 52 свидетеля.

В декабре 2017 года Подольский уже был приговорен Московским гарнизонным военным судом к штрафу в 140 тысяч рублей за фиктивное трудоустройство. По данным следствия, с 2012 по октябрь 2013 года Подольский, возглавляя ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации", в сговоре с бывшим советником главы Минпромторга полковником Сергеем Горбуновым и его сестрой фиктивно устроил некоего Владимира Белого на должность своего советника. Положенную ему зарплату — более 3,3 миллиона рублей — подельники поделили между собой.