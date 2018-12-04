Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны Армении сообщает о потере связи с штурмовиком Су-25 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны Армении сообщает о потере связи во вторник утром с штурмовиком Су-25, выполняющим учебный полет. Такое заявление распространила пресс-служба оборонного ведомства.
"4 декабря в районе 10:20 (09:20 мск — прим. ТАСС), была потеряна связь со штурмовиком Су-25 ВС Армении, который выполнял учебно-тренировочный полет. Самолет взлетел с аэропорта в Гюмри в 10:06 (09:06 мск)", — сообщают в пресс-службе оборонного ведомства.
В Минобороны подчеркивают, что идут поисково— спасательные работы.
ТАСС: последние новости
Начальнику УФСИН по Амурской области внесено представление после истории с Цеповязом Тело двадцатилетней убитой девушки найдено в лесополосе в Москве В Удмуртии три человека погибли при падении с крыши дома
Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Происшествия , Армия , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе320
В центре Москвы ребенку сломали позвоночник48
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы»213
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети324
В Северном море нашли пропавшую «страну»17
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
03:24
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко
Общество
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:22
Пенсионер устроил погром в московском Сбербанке
Происшествия
04:51
Стали известны новогодние расценки российских звезд
Шоу-бизнес
01:21
Драка охранника и пассажира электрички попала на видео
Происшествия
04:37
Россиян напугают этикетками на бутылках
Общество Политика
00:28
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети
В мире Украина
00:26
«Искандеры» ВВО подняты по тревоге
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение