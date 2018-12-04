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Полиция пресекла попытку россиянина стать террористом 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Краснодарский суд вынес обвинительный приговор Тамирлану Магомедову. Молодой человек подозревался в сотрудничестве с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).
По версии следователей, с марта по декабрь 2017 года 18-летний юноша планировал пересечь границу РФ с Абхазией и потом добраться и до Сирии, сообщает официальный сайт регионального ведомства. Для более составления точного маршрута задержанный подписался на информационные каналы с помощью мобильного телефона.
Кульминацией задуманного должен был стать переход на территорию соседней страны в районе села Весёлое Адлерского района Сочи. Действия Магомедова пресекла местная полиция.
Уголовное дело было возбуждено по статьям ч.1 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч.2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
Суд назначил парню три года колонии общего режима.
Ранее News.ru сообщал об уничтожении одного из главарей боевиков, действующих на территории САР. Ликвидированный экстремист был причастен к жестокой казни похищенного в Сирии гражданина США Питера Кэссига, а также других заложников
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Питер Кэссиг , Исламское государство , ФСИН , Происшествия , Абхазия , Сирия
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