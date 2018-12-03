В Минске задержаны россияне

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Правозащитники: в Минске задержали россиян за акцию у памятника городовому 

РИА Новости 1 час назад
Группа анархистов, в том числе из России, задержана в Минске недалеко от здания МВД Белоруссии за акцию возле скульптуры городовому, которая была установлена в 100-летию белорусской милиции, сообщается на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна".
Правозащитники сообщают, что в воскресенье группа анархистов возложила к скульптуре погребальный венок с надписью "Имиджу МВД". В результате, по данным правозащитников, задержаны шесть человек, в том числе двое — из России, они были доставлены в РУВД Московского района Минска. "Ожидается, что 3 декабря состоятся суды над задержанными", — говорится в сообщении. Пока неизвестно, в каком именно правонарушении обвиняются задержанные.
В Главном управлении внутренних дел Минского горисполкома РИА Новости пока не прокомментировали эту информацию. В дипмисии РФ в Минске сообщили, что на данный момент нет информации о задержании россиян и обращений по поводу консульской помощи по данному случаю.
Скульптурная композиция "Минский городовой" была установлена в столице Белоруссии в честь 100-летия белорусской милиции в 2017 году. Она находится рядом с музеем центра культурно-воспитательной работы МВД. Композиция представляет собой стража порядка начала ХХ века и маленькую беспородную собачку, которая устроилась в ногах у городового.
Ранее милиция задержала в Минске подростка за пощечину скульптуре городового и заставила извиниться перед ней. В отношении подростка был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, но позже дело было закрыто после профилактической беседы.
Этот случай вызвал резонанс в Белоруссии: интернет-пользователи активно рассуждали, какие действия можно совершать по отношению к скульптурам. Местные СМИ сообщали о попытках белорусов поцеловать городового, повязать ему на шею шарф "для тепла", которые заканчивались профилактической беседой с работниками милиции.
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Комментарии5
МВД , РИА Новости , Происшествия , Видео , В мире , СНГ , Минск
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