В Томске экстренно сел самолет из-за потерявшей сознание пассажирки

"Пятидесятишестилетней женщине стало плохо во время полета, она потеряла сознание. Самолет совершил посадку в 10.25 (06.25 мск), в аэропорту его встречала реанимационная бригада станции скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения отметили, что анестезиолог-реаниматолог и медбрат провели в аэропорту ряд реанимационных мероприятий: непрямой массаж сердца, интубацию трахеи, катетеризацию центральной вены, а также электрокардиографию и электроимпульсную терапию.

"Реанимационные мероприятия прошли успешно. Затем бригада скорой помощи доставила женщину в клинику СибГМУ. Во время транспортировки проводился мониторинг жизненно важных функций организма, искусственная вентиляция легких", — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что женщина находится в реанимации, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.