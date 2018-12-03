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В Томске экстренно сел самолет из-за потерявшей сознание пассажирки 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет, следовавший рейсом Чита — Москва, в понедельник вынужденно сел в Томске из-за потерявшей сознание пассажирки, сообщает департамент здравоохранения Томской области.
"Пятидесятишестилетней женщине стало плохо во время полета, она потеряла сознание. Самолет совершил посадку в 10.25 (06.25 мск), в аэропорту его встречала реанимационная бригада станции скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
В аэропорту Томска (Богашево) РИА Новости сообщили, что посадку совершил самолет авиакомпании "Уральские авиалинии".
В департаменте здравоохранения отметили, что анестезиолог-реаниматолог и медбрат провели в аэропорту ряд реанимационных мероприятий: непрямой массаж сердца, интубацию трахеи, катетеризацию центральной вены, а также электрокардиографию и электроимпульсную терапию.
"Реанимационные мероприятия прошли успешно. Затем бригада скорой помощи доставила женщину в клинику СибГМУ. Во время транспортировки проводился мониторинг жизненно важных функций организма, искусственная вентиляция легких", — говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что женщина находится в реанимации, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
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Уральские авиалинии , РИА Новости , Происшествия , Москва , Томск , Томская Область , Чита
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