На Транссибе сошли с рельсов грузовые вагоны

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей, ожидается задержка семи пассажирских поездов из Москвы , сообщает Свердловская железная дорога.

Инцидент произошел в 21.27 мск в пятницу на перегоне между постом 46-й километр и станцией Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская — Ишим. Нарушен габарит по соседнему пути, повреждена контактная сеть.

По предварительной информации, возможны задержки ряда пассажирских поездов, говорится в сообщении.

Это поезда Москва — Барнаул (096), Москва — Красноярск (055), Москва — Нюренги (076), Москва — Новокузнецк (118), Москва — Абакан (068), Москва — Владивосток (02) и Москва — Чита (070), перечисляет железная дорога.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На место выехали восстановительные поезда.