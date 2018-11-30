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В Бразилии два человека погибли при падении небольшого самолета на дома 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: © Depositphotos / lkpro
Небольшой самолет разбился в пятницу вечером, он упал на несколько домов на севере Сан-Паулу в Бразилии, в результате погибли два человека.
Самолет вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти, предназначенного для частных полетов.
Пожарная служба города Сан-Паулу сообщила в Twitter, что крушение произошло около 16.00 по местному времени (21.00 мск).
Служба также сообщила двух погибших и 12 пострадавших.
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Происшествия , В мире , Войска , Другое , Латинская Америка , Бразилия , Сан-Паулу
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