Небольшой самолет разбился в пятницу вечером, он упал на несколько домов на севере Сан-Паулу в Бразилии, в результате погибли два человека.
Самолет вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти, предназначенного для частных полетов.
Пожарная служба города Сан-Паулу сообщила в Twitter, что крушение произошло около 16.00 по местному времени (21.00 мск).
Служба также сообщила двух погибших и 12 пострадавших.
Un pequeño avión cayó sobre una zona residencial en el aeródromo Campo de Marte de Sao Paulo. Tras el choque, la aeronave se incendió, el piloto falleció y seis personas quedaron heridas pic.twitter.com/zpWzKtK2fG— Noticias El Salvador (@NotiblogSV) 30 ноября 2018 г.