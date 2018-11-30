В Бразилии два человека погибли при падении небольшого самолета на дома

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Небольшой самолет разбился в пятницу вечером, он упал на несколько домов на севере Сан-Паулу Бразилии , в результате погибли два человека. Самолет вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти, предназначенного для частных полетов. Пожарная служба города Сан-Паулу сообщила в Twitter, что крушение произошло около 16.00 по местному времени (21.00 мск). Un pequeño avión cayó sobre una zona residencial en el aeródromo Campo de Marte de Sao Paulo. Tras el choque, la aeronave se incendió, el piloto falleció y seis personas quedaron heridas pic.twitter.com/zpWzKtK2fG— Noticias El Salvador (@NotiblogSV) 30 ноября 2018 г. Служба также сообщила двух погибших и 12 пострадавших.