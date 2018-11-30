Пил за рулем? Тальков отказался от медосвидетельствования

Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде

Музыкант Игорь Тальков-младший прокомментировал новость о том, что его задержали в Москве за вождение в нетрезвом состоянии. По словам мужчины, он не употребляет алкоголь с 2014 года, но при задержании отказался сдать кровь на анализ, поскольку к нему «постоянно докапываются» сотрудники правоохранительных органов . Музыкант заявил, что своим отказом он сам себе испортил жизнь, и посетовал на СМИ, которые распространяют клевету.

Игорь Тальков-младший, сын российского музыканта Игоря Талькова , опроверг информацию о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. 37-летний мужчина опубликовал видеообращение, в котором рассказал свою версию произошедшего.

Как пояснил певец, утро для него было «не совсем добрым». По словам Талькова, он проснулся и, пока собирался на студию, узнал, что в Сети активно обсуждают новость о его задержании.

«Те, кто меня знают, знают, что я с 2014 года не пью», — сказал музыкант.

Он объяснил, что на дороге его действительно остановили правоохранители и предложили сдать кровь на анализ, однако мужчина отказался это делать.

«Принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники…», — сказал Тальков, добавив, что полиция регулярно останавливает его, обыскивает и предлагает пройти тесты.

По словам музыканта, он «устал от этого и решил себе немного жить испортить». Тальков-младший сообщил, что не знает, откуда пошла информация о том, что он был пьян во время вождения. В конце видео он также посетовал, что СМИ говорят лишь о плохих вещах.

«Когда напишешь песню, об этом никто никогда не скажет, когда что-нибудь сделаешь полезное, никто это не освещает, а когда какая-то грязь появляется, клевета, это все подхватывают», — заключил мужчина.

Вдова Игоря Талькова также не подтвердила задержание его сына за езду в пьяном виде. Журналисты раздули информацию, сказала она, назвав сообщения в прессе «полной ерундой».

«Я не буду комментировать это. Ничего его не задержали. Все это полная ерунда. Все, извините. Спасибо за участие, до свидания», — приводит ее слова kp.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 28 ноября в Востряковском проезде инспектор остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был нетрезвый Игорь Тальков. В частности, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он также рассказал, что это нарушение стало не первым со стороны Талькова-младшего, поскольку несколько лет назад мужчину лишили водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

В ноябре прошлого года Талькова-младшего задержали у здания Государственной думы во время того, как он исполнял песни, чтобы поддержать акцию зоозащитников. Как рассказал один из участников акции Юрий Корецких, после того как Тальков исполнил несколько песен, приехал автозак, и полицейские забрали его в отделение для профилактической беседы. Правоохранители пояснили, что мужчина мешал проходу граждан.

Этой осенью также стало известно, что СКР возобновил расследование убийства музыканта Игоря Талькова-старшего, застреленного 27 лет назад в ходе потасовки. Ранее по уголовному делу его мать была признана потерпевшей. В настоящее время следствие удовлетворило ходатайство вдовы музыканта Татьяны о признании ее потерпевшей, поскольку его мать умерла.

Кроме того, Талькова потребовала у ведомства возобновить производство по делу об убийстве мужа и предоставить возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.

«После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со ст. 42 УПК РФ», — отмечает ведомство.

Пресс-секретарь Татьяны Тальковой Ирина Красильникова также подчеркнула, что с того времени, как был убит «любимый народом» певец Игорь Тальков, остается множество вопросов к качеству проведенного следствия. Она также возмутилась тем, что в СМИ все чаще звучат обвинения в адрес покойного телохранителя певицы Азизы Игоря Малахова