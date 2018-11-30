Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились новые результаты ДНК-экспертизы по делу об изнасиловании в Уфе 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Соцсети
ДНК-экспертиза показала причастность трех бывших полицейских к изнасилованию дознавательницы из Уфы. Об этом сообщает «Мэш».
По данным телеграм-канала, на теле изнасилованной девушки были обнаружены фрагменты ДНК всех подозреваемых. Кроме того, экспертиза показала, что сексуальное насилие над дознавательницей имело место между 19:00 и 21:00.
Ранее юристы бывших начальников отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева заявляли, что их клиенты непричастны к изнасилованию 23-летней дознавательницы. Первый во время совершения преступления якобы находился дома, второй — в кафе.
Неделю назад адвокат Галиева Ренат Амирханов передал СМИ видеозапись «алиби» своего подзащитного. Она была сделана камерой наблюдения в кафе «Отдых». Временем начала записи значился 21:21:40 29 октября 2018 года, конца — 00:40:48 30-го.
В понедельник Амирханов ходатайствовал перед следствием о прекращении уголовного преследования Галиева в связи с его непричастностью к вменяемому преступлению.
Комментарии
Эдуард Матвеев , МВД , Происшествия , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гройсман придумал зеркальный ответ России219
Названа причина отмены встречи Путина и Трампа211
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США110
Сын Игоря Талькова задержан в Москве17
Сенат США послал ясный сигнал Путину
Видео
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
01:26
Сын Игоря Талькова задержан в Москве
Происшествия
00:53
Опубликовано видео полета российского грузового дрона
Армия Наука и техника
04:22
Россиян пустят на Украину только на похороны
В мире Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
03:21
Отдать Курилы Японии захотело больше россиян
Общество Политика
00:58
Под Ростовом загорелся автобус
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение