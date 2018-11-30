Появились новые результаты ДНК-экспертизы по делу об изнасиловании в Уфе

ДНК-экспертиза показала причастность трех бывших полицейских к изнасилованию дознавательницы из Уфы . Об этом сообщает «Мэш».

По данным телеграм-канала, на теле изнасилованной девушки были обнаружены фрагменты ДНК всех подозреваемых. Кроме того, экспертиза показала, что сексуальное насилие над дознавательницей имело место между 19:00 и 21:00.

Ранее юристы бывших начальников отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева заявляли, что их клиенты непричастны к изнасилованию 23-летней дознавательницы. Первый во время совершения преступления якобы находился дома, второй — в кафе.

Неделю назад адвокат Галиева Ренат Амирханов передал СМИ видеозапись «алиби» своего подзащитного. Она была сделана камерой наблюдения в кафе «Отдых». Временем начала записи значился 21:21:40 29 октября 2018 года, конца — 00:40:48 30-го.

В понедельник Амирханов ходатайствовал перед следствием о прекращении уголовного преследования Галиева в связи с его непричастностью к вменяемому преступлению.