Сын Игоря Талькова задержан в Москве

Игорь Тальков-младший был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Мэш».

Тальков-младший отказался от медицинского освидетельствования и был задержан. Теперь, согласно Кодексу об административных правонарушениях, сыну знаменитости грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора-два года.

Между тем, как стало известно «Мэш», два года назад Тальков уже попадался пьяным за рулем и был лишен за это прав. Таким образом, дело против него может стать уголовным — по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», максимальным наказанием по которой является лишение свободы на два года.