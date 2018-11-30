Сын Игоря Талькова задержан в Москве 

Игорь Тальков-младший был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, 37-летний сын убитого в 1991 году певца Игоря Талькова был остановлен сотрудниками дорожной полиции Москвы для проверки и оказался очевидно пьяным.
Тальков-младший отказался от медицинского освидетельствования и был задержан. Теперь, согласно Кодексу об административных правонарушениях, сыну знаменитости грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора-два года.
Между тем, как стало известно «Мэш», два года назад Тальков уже попадался пьяным за рулем и был лишен за это прав. Таким образом, дело против него может стать уголовным — по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», максимальным наказанием по которой является лишение свободы на два года.
В ноябре 2017-го Игорь Тальков-младший также был задержан полицией. Тогда мужчина поучаствовал в акции в поддержку защитников животных, которая прошла у здания Госдумы. Тальков спел несколько песен отца, был задержан за это, доставлен в отдел полиции, выслушал профилактическую беседу и был отпущен без составления протокола.