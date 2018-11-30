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Человек остановил самолет в Шереметьево 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
В московском аэропорту Шереметьево авиалайнеру пришлось прервать взлет из-за человека, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, самолет должен был направиться в Сочи и уже начал разгон, когда диспетчер заметил на поле человека и дал команду прекратить взлет. В результате инцидента никто не пострадал.
В Шереметьево самолет сбил человека
«Интерфакс» отмечает, что инцидент произошел вечером 29 ноября. Источник агентства в службах аэропорта заявил, что на взлетной полосе оказался рабочий дорожно-строительной компании.
Собеседник «Интерфакса» подчеркнул, что мужчина выбежал на поле в нарушение всех норм и требований безопасности. Кроме того, на нем не было спецодежды.
На прошлой неделе на взлетную полосу Шереметьево выбежал 25-летний гражданин Армении, депортированный из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. Boeing, вылетавший из Москвы в Афины, сбил его насмерть.
Комментарии12
Boeing , Аэропорт Шереметьево , Интерфакс , Происшествия , Сочи
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