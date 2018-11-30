Человек остановил самолет в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево авиалайнеру пришлось прервать взлет из-за человека, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, самолет должен был направиться в Сочи и уже начал разгон, когда диспетчер заметил на поле человека и дал команду прекратить взлет. В результате инцидента никто не пострадал.

«Интерфакс» отмечает, что инцидент произошел вечером 29 ноября. Источник агентства в службах аэропорта заявил, что на взлетной полосе оказался рабочий дорожно-строительной компании.

Собеседник «Интерфакса» подчеркнул, что мужчина выбежал на поле в нарушение всех норм и требований безопасности. Кроме того, на нем не было спецодежды.