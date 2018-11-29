Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Саратове освободил борца с коррупцией, обвиняемого в крупных взятках 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Волжский районный суд Саратова отказался продлить срок ареста и освободил из-под стражи начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД Дмитрия Елизарова, обвиняемого в получении от бизнесменов взяток на 7 миллионов рублей, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Ранее сообщалось, что Елизаров обвиняется в получении в июне 2016 года 5 миллионов рублей от местного бизнесмена, который просил помочь его знакомому в возврате изъятой полицейскими компьютерной техники с программным обеспечением, предназначенным для работы сети АЗС. Также Елизарову вменяется получение 2 миллионов рублей в мае 2017 года через посредника от учредителя частной клиники в Саратове за прекращение проверки использования ею средств ОМС.
Полицейский обвиняется по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Волжский райсуд Саратова 1 июня заключил Елизарова под стражу сроком на два месяца — до 1 августа, затем этот срок дважды продлевался. Арест Елизарова истекал 1 декабря.
"Поступило ходатайство следователя… о продлении срока содержания Елизарова под стражей на два месяца и всего до восьми месяцев. Волжским районным судом Саратова по итогам судебного заседания вынесено решение об отказе в удовлетворении ходатайства и изменении меры пресечения в отношении Елизарова на запрет определенных действий", — говорится в сообщении.
Елизарову установлены запреты на выход за пределы места жительства с 18.00 до 8.00, пребывание на территории ГУМВД по Саратовской области, общение со свидетелями по уголовному делу, использование всех видов средств связи и интернета, а также на него возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя или в суд. В суде отказ в удовлетворении ходатайства следствия объяснили тем, что дело не представляет особой сложности и "непризнание вины обвиняемым не может быть обстоятельством, делающим каждое дело с такой позицией обвиняемого особо сложным".
В пресс-службе регионального главка МВД отметили, что если в суде вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел.
Последние новости
Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно Эксперт рассказал, почему грузины выбрали президентом Зурабишвили "Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару
Комментарии
МВД , Происшествия , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с РФ443
В Кремле отреагировали на решение Трампа422
Шукшина назвала расценки на шоу Малахова388
Стало известно, кто отговорил Трампа от встречи с Путиным64
«Вытеснить русских»: с чего начнется война в Европе234
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение