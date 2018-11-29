Суд в Саратове освободил борца с коррупцией, обвиняемого в крупных взятках

Волжский районный суд Саратова отказался продлить срок ареста и освободил из-под стражи начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД Дмитрия Елизарова, обвиняемого в получении от бизнесменов взяток на 7 миллионов рублей, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что Елизаров обвиняется в получении в июне 2016 года 5 миллионов рублей от местного бизнесмена, который просил помочь его знакомому в возврате изъятой полицейскими компьютерной техники с программным обеспечением, предназначенным для работы сети АЗС. Также Елизарову вменяется получение 2 миллионов рублей в мае 2017 года через посредника от учредителя частной клиники в Саратове за прекращение проверки использования ею средств ОМС.

Полицейский обвиняется по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Волжский райсуд Саратова 1 июня заключил Елизарова под стражу сроком на два месяца — до 1 августа, затем этот срок дважды продлевался. Арест Елизарова истекал 1 декабря.

"Поступило ходатайство следователя… о продлении срока содержания Елизарова под стражей на два месяца и всего до восьми месяцев. Волжским районным судом Саратова по итогам судебного заседания вынесено решение об отказе в удовлетворении ходатайства и изменении меры пресечения в отношении Елизарова на запрет определенных действий", — говорится в сообщении.

Елизарову установлены запреты на выход за пределы места жительства с 18.00 до 8.00, пребывание на территории ГУМВД по Саратовской области, общение со свидетелями по уголовному делу, использование всех видов средств связи и интернета, а также на него возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя или в суд. В суде отказ в удовлетворении ходатайства следствия объяснили тем, что дело не представляет особой сложности и "непризнание вины обвиняемым не может быть обстоятельством, делающим каждое дело с такой позицией обвиняемого особо сложным".

В пресс-службе регионального главка МВД отметили, что если в суде вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел.