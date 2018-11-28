Члену банды Басаева предъявлено обвинение в нападении на Буденновск

Она рассказала, что боевику предъявлены обвинения по уголовным статьям "участие в банде", "терроризм", "умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "умышленное убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также с целью воспрепятствования законной деятельности указанных должностных лиц" и "захват и удержание лиц в качестве заложников".

Речь идет о 40-летнем Хазвахе Черхигове, который 20 ноября 2018 года был задержан в Москве, а позднее, по решению суда, арестован. В данное время с ним ведутся следственные действия, направленные на установлении меры его вины в инкриминируемых ему преступлениях и других нарушениях закона, не связанных с расследуемым уголовным делом.

Свидетели опознали в Черхигове одного из членов банды Басаева, который участвовал в нападении на Буденновск. На тот момент ему было 17 лет.

14—19 июня 1995 года известный террорист, полевой командир Шамиль Басаев организовал и возглавил рейд отряда чеченских боевиков из 200 человек на территорию Ставропольского края, который завершился захватом больницы в городе Буденновск. В ходе захвата погибли 129 человек, 415 были ранены.