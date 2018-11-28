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Члену банды Басаева предъявлено обвинение в нападении на Буденновск 

Вести.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Вести.ru
Следствие предъявило обвинение задержанному ранее в Москве участнику нападения банды Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Она рассказала, что боевику предъявлены обвинения по уголовным статьям "участие в банде", "терроризм", "умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "умышленное убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также с целью воспрепятствования законной деятельности указанных должностных лиц" и "захват и удержание лиц в качестве заложников".
Речь идет о 40-летнем Хазвахе Черхигове, который 20 ноября 2018 года был задержан в Москве, а позднее, по решению суда, арестован. В данное время с ним ведутся следственные действия, направленные на установлении меры его вины в инкриминируемых ему преступлениях и других нарушениях закона, не связанных с расследуемым уголовным делом.
Свидетели опознали в Черхигове одного из членов банды Басаева, который участвовал в нападении на Буденновск. На тот момент ему было 17 лет.
14—19 июня 1995 года известный террорист, полевой командир Шамиль Басаев организовал и возглавил рейд отряда чеченских боевиков из 200 человек на территорию Ставропольского края, который завершился захватом больницы в городе Буденновск. В ходе захвата погибли 129 человек, 415 были ранены.
Басаев был уничтожен в ходе спецоперации ФСБ в Ингушетии в ночь на 10 июля 2006 года — в результате взрыва сопровождаемого им грузовика "КамАЗ" с оружием и боеприпасами вместе с ним были ликвидированы еще пять террористов.
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Шамиль Басаев , Светлана Петренко , ФСБ , СКР , Происшествия , Буденновск , Москва
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