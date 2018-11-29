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Под завалом на шахте в Якутии погиб машинист 

ТК «Звезда» + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обрушение горной породы на шахте «Денисовская» в Якутии произошло вечером, 28 ноября.
Работник шахты «Денисовская» в Якутии, который оказался под завалами после обрушения там 28 ноября горной породы, погиб.
В диспетчерской горно-обогатительного комбината сообщили, что мужчина найден мертвым, пишет ТАСС. Он был машинистом добычного комбайна.
Напомним, обрушение в шахте было локальным. В момент ЧП под землей находились 55 шахтеров, в том числе 34 — непосредственно на аварийном участке. Под завалом оказался один человек. Все остальные шахтеры — в безопасности.
Прокуратура Якутии начала проверку по факту аварии.
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ИТАР-ТАСС , Происшествия , Республика Саха (Якутия)
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