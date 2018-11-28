Картину Ренуара профессионально украли

Австрии объявили в розыск трех человек, подозреваемых в краже картины французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара. Об этом сообщает Bloomberg.

Пейзаж «Залив, море, зеленые скалы» был украден 26 ноября из помещения аукционного дома Dorotheum в Вене . Как установили с помощью записей с камер, мужчина вместе с двумя сообщниками зашли на второй этаж, где было выставлено полотно, затем вытащили его из рамы. Отмечается, что, «очевидно, профессиональное» трио разделилось и покинуло здание разными путями. При этом у двоих мужчин были с собой большие сумки для покупок.

Аукционный дом подтвердил кражу. Картину планировали выставить на торги 28 ноября. Ожидалось, что она продастся по цене от 120 тысяч до 160 тысяч евро (135-180 тысяч долларов). «Залив, море, зеленые скалы» ранее продавали на аукционе Sotheby's в 1996 году за 56 538 долларов.

«Ужасно, что ее украли, однако я не думаю, что это будет замечено сообществом коллекционеров», — отметил арт-диллер из Нью-Йорка Дэвид Норман.

Он также отметил, что многие из небольших работ Ренуара вырезались из более крупных полотен.