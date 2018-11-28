Дело Браудера может быть связано с «беглым» Горбунцовым

В 18 лет ныне 52-летний житель Лондона Герман Горбунцов был посажен в тюрьму на три года за разбойное нападение.

После освобождения разбойник превратился в бизнесмена — основал десятки компаний, которые специализировались на охране, финансах, строительстве и многом другом.

Наибольших успехов как предприниматель Горбунцов добился в банковской сфере — был членом совета директоров нескольких кредитных организаций одновременно.

В середине 2000-х годов банкир переключился на спорт — помог возродиться хоккейному клубу «Спартак» . Год спустя он был награжден за это премией «Персона года — 2007» — «За вклад в возрождение российского спорта».

Горбунцов в деле Френкеля не фигурировал, продолжая заниматься спортивным и банковским бизнесом. В 2006-м он стал «Столичного торгового банк», в 2008-м — примерно 80% акций молдавского банка Universalbank. Однако уже в 2009-м Горбунцов уехал из России в ту самую Молдавию, публично объяснив это угрозами и вымогательством со стороны бывших партнеров, в результате чего он лишился части собственности.

Проблемы преследовали Горбунцов и в Молдавии, поэтому он перебрался в Лондон. Не оставили его проблемы и там. В 2012-м на него покушался киллер Виталий Прока, после задержания заявивший, что выполнял заказ молдавского политика Владимира Плахотнюка.

Несколько позже против Горбунцова были возбуждены уголовные дела в России, в том числе за организацию крупномасштабной схемы по незаконному выводу денег из России на Запад через Молдавию. В самой Молдавии Горбунцов стал фигурантом семи уголовных дел.

Однако вскоре дела против Горбунцова в Молдавии были закрыты. Вероятно, это было связано с тем, что он перестал винить в покушении на себя власть имущего Плахотнюка, обвинив оппозиционера Ренато Усатого и неких связанных с российской властью бизнесменов из Москвы.

На этом «приключения» Горбунцова не закончились. Совсем недавно он появился уже в информпространстве Великобритании — в связи с делами Скрипалей и Браудера.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура России возбудила против Уильяма Браудера второе уголовное дело — на этот раз о создании преступного сообщества.

Целями Браудера и его банды в Генпрокуратуре считают помощь иностранным бизнесменам в выводе денег из России. Для этой цели Браудер использовал подставные компании и уже был осужден в России заочно за уход от налогов.

Не исключают в Генпрокуратуре и того, что Браудер причастен к убийству, отравлению, ряда своих сообщников, в том числе Сергея Магнитского

Тем временем известно, что фонд Браудера Hermitage Capital сотрудничал со связанными с Германом Горбунцовым банковскими структурами. Одновременно следствие связывает деятельность Браудера со второй родиной Горбунцова — Молдавией — и его другом Плахотнюком, возможно, «крышевавшим» отмывку денег.

В 2016-м о связи Плахотнюка с Браудером после ареста заявлял и Вячеслав Платон, молдавский бизнесмен и политик.

Другую связь Браудера с Горбунцовым обнаружил журналист Олег Лурье . Американская компания Trans-Oil, фигурирующая в деле Браудера, финансируется американских же фондом U. S. Overseas Private Investmen Corporation, который был создан почти полвека назад Конгрессом США и замечен в финансировании оранжевых революций. Президентом Trans-Oil является Важа Джаши — экс-партнер Германа Горбунцова по молдавскому Universal Bank.

Кроме того, Важа Джаши известен как приближенный Плахотнюка, например, он входит в созданную им Ассоциации деловых людей.

Таким образом, тесная связь Горбунцова с Браудером несомненна. Так же как и знание им многого о махинациях американца в России. Знание не меньшей, чем было у тех, кого Браудер мог отравить.