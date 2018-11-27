Арестован первый из задержанных украинских моряков

Симферопольский суд арестовал на два месяца первого из задержанных украинских моряков, которые находились на борту трех суден ВМС Украины , нарушивших госграницу России в районе Керченского пролива.

«Суд постановил — ходатайство о заключении под стражу подлежит удовлетворению. Назначить меру пресечения до 25 января 2019 года», — приводит ТАСС решение судьи.

Первым арестован Владимир Варимез из Одесской области 1992 года рождения. Он обвиняется по статье «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения». Моряк не признает своей вины.

Во вторник меру пресечения изберут для 12 из 24 задержанных моряков.

Киев заявил, что считает задержанных моряков военнопленными.

В воскресенье корабли ВМС Украины перешли госграницу России. Три корабля были задержаны российскими пограничниками, несколько членов экипажа украинских катеров получили ранения.

Москва выразила решительный протест Киеву из-за провокационных действий, а на Украине ввели военное положение в ряде областей страны на 30 суток.