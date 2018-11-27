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Женщину арестовали за сладкую вату 

Ридус + ещё 2 20 часов назад
Фото: visualhunt.com
Жительница США Даша Финчер подала иск против округа Монро (штат Джорджия) и трех офицеров полиции, причастных к ее незаконному тюремному заключению из-за сладкой ваты.
Как сообщает CNN, в декабре 2016 года Финчер ехала в машине со своим другом, когда их остановила полиция из-за темной тонировки на стеклах. После этого правоохранители решили обыскать автомобиль и обнаружили в салоне «большой, открытый прозрачный пластиковый пакет, который содержал светло-голубое вещество, сферической формы».
Даша и ее друг объяснили, что это голубая сладкая вата. Но офицеры решили проверить подозрительное вещество с помощью полевого теста на наркотики, который подтвердил, что в пакете метамфетамин.
Пару арестовали за хранение и торговлю наркотиками. Финчер предложили выйти под залог в миллион долларов. У женщины не было возможности выплатить такую сумму, поэтому она провела под арестом три месяца, пока вещество находилось на экспертизе. Результаты показали, что в пакете находилась сладкая вата. Однако американку продержали в заключении еще почти две недели.
По словам Финчер, за эти три месяца она пропустила «несколько важных событий в жизни», включая рождение внуков у сына и выкидыш дочери. Она также утверждает, что ей отказали в медицинской помощи во время ареста.
Даша Финчер надеется, что ее дело изменит систему. «Я думаю, что лучшее, что они могли сделать, это изменить политику [тестирования на наркотики] или изменить то, как они тестируют, или иметь большую подготовку. Потому что это безумие, как это случилось. Это заняло очень много времени», — цитирует женщину телеканал.
Кроме того, она намерена разобраться, почему так много времени потребовалось на ее освобождение после того, как пришли результаты экспертизы. Американка также направила иск против компании Sirchie Acquisition — производителя полевого теста на наркотики, который дал ложный результат.
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Происшествия , В мире , США
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