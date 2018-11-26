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Задержанных украинских моряков опросили следователи 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Пограничного управления ФСБ России
Следователи опрашивают украинских военнослужащих, задержанных на трех кораблях после нарушения государственной границы России в воскресенье, об этом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой.
«Они (украинские моряки — прим. ВЗГЛЯД) находятся в Керчи. В отношении задержанных проводятся процессуальные действия, проводится их опрос следователями», — приводит ее слова РИА «Новости».
Омбудсмен подчеркнула, что состояние троих раненых украинских моряков, задержанных в керченском проливе, не оценивается как тяжелое, угрозы их жизни нет.
Ранее в понедельник сообщалось, что получившие легкие ранения в воскресенье в Керченском проливе украинские военнослужащие находятся в больнице в Керчи, их состояние стабильно.
Накануне три корабля ВМС Украины незаконно нарушили госграницу России. Российские пограничники в ходе пресечения украинской провокации в Керченском проливе задержали два из шести современных бронированных артиллерийских катеров.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.
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Людмила Денисова , Татьяна Москалькова , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Происшествия , Керчь
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