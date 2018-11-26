Задержанных украинских моряков опросили следователи

«Они (украинские моряки — прим. ВЗГЛЯД) находятся в Керчи. В отношении задержанных проводятся процессуальные действия, проводится их опрос следователями», — приводит ее слова РИА «Новости».

Омбудсмен подчеркнула, что состояние троих раненых украинских моряков, задержанных в керченском проливе, не оценивается как тяжелое, угрозы их жизни нет.

Ранее в понедельник сообщалось, что получившие легкие ранения в воскресенье в Керченском проливе украинские военнослужащие находятся в больнице в Керчи, их состояние стабильно.

Накануне три корабля ВМС Украины незаконно нарушили госграницу России. Российские пограничники в ходе пресечения украинской провокации в Керченском проливе задержали два из шести современных бронированных артиллерийских катеров.