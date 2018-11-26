«Тебя калекой оставят»: учитель угрожал старшекласснику

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«Тебя калекой оставят»: учитель обрушился с угрозами на старшеклассника 

Ридус 52 минуты назад
Очередной конфликт, возникший между школьным учителем и учеником, стал достоянием соцсетей. Школьники записали разговор между преподавателем бугульминской школы № 16 и старшеклассником.
Из аудиозаписи становится понятно, что конфликт произошел после того, как ученик нарисовал на доске что-то непотребное, что вывело педагога из себя.
Женщина неоднократно назвала ученика скотиной и поставила ему ультиматум.
«Если ты не успокоишься, если ты еще гад что-нибудь сделаешь в кабинете, нарисуешь, я подключу кое-кого и тебе морду намоют и калекой оставят», — кричит женщина.
Также учительница припомнила девятикласснику долг. По ее словам, он занял у нее один рубль в столовой и забыл вернуть.
«Вот положи мне его на стол. Забыл, что надо рубль принести. Скотина!» — подытожила учительница.
Директор школы сообщила «Бизнес Онлайн», что по факту произошедшего организована проверка.
«Проводятся собеседования с учеником, учителем, родителями. Педагогический совет сегодня будет организован, родительское собрание», — заявила Светлана Горбунова.
Буквально неделю назад в Сети появилось видео своеобразного урока воспитания для учеников седьмого класса. Сотрудница школы № 19 Северодвинска отхлестала двух школьников скакалкой со словами «*опа все выдержит».
Ранее подобный скандал разразился в школе сахалинского города Холмска. Там учительница русского языка и литературы унизила школьницу из-за порванной кофты.
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Происшествия , Видео
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