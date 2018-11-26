На концерте Насти Каменских распылили слезоточивый газ

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В Харькове неизвестные распылили слезоточивый газ на концерте Насти Каменских 

ТК «Звезда» 39 минут назад
По словам очевидцев, газ был распылен в двадцати метрах от сцены.
В воскресенье, 25 ноября, в торговом центре «Караван» в Харькове, на концерте украинской исполнительницы Насти Каменских неизвестные распылили баллончик со слезоточивым газом. Об этом рассказали в социальных сетях очевидцы.
«Во время выступления Каменских, кто-то выпустил отравляющий газ. Я почувствовал его по першению в горле и в носу», — написал в «ВКонтакте» один из посетителей концерта.
По его словам, в помещении находилось несколько тысяч человек, которые могли получить вред своему здоровью.
Очевидцы также сообщили, что газ был распылен в двадцати метрах от сцены. Инцидент вызвал давку, некоторым зрителям вещество попало в глаза.
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Настя Каменских , Происшествия , Видео , Харьков
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