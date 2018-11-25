Нижегородский хулиган «заставил» эвакуироваться торговый центр

Ложное задымление в торговом центре «Небо» в Нижнем Новгороде вынудило спасателей провести эвакуацию всего здания. Сотрудники МЧС вывели из ТЦ свыше тысячи человек.

Причиной тревоги стала сработавшая автоматическая сигнализация, пишет РИА Новости . Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили очагов возгорания, однако вывели на улицу 1200 посетителей и сотрудников магазинов.

«Неизвестный нажал на кнопку пожарной сигнализации. Выясняется, кто это был», — сообщили журналистам представители чрезвычайного ведомства.

Ранее News.ru сообщал об эвакуации спортивной школы в Иркутске. По данным источников в экстренных службах, в учреждении был найден подозрительный предмет, который в настоящее время обследуется. Всего в здании находились 20 человек, среди которых 13 детей.