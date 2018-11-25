Ложное задымление в торговом центре «Небо» в Нижнем Новгороде вынудило спасателей провести эвакуацию всего здания. Сотрудники МЧС вывели из ТЦ свыше тысячи человек.
Причиной тревоги стала сработавшая автоматическая сигнализация, пишет РИА Новости. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили очагов возгорания, однако вывели на улицу 1200 посетителей и сотрудников магазинов.
«Неизвестный нажал на кнопку пожарной сигнализации. Выясняется, кто это был», — сообщили журналистам представители чрезвычайного ведомства.
Ранее News.ru сообщал об эвакуации спортивной школы в Иркутске. По данным источников в экстренных службах, в учреждении был найден подозрительный предмет, который в настоящее время обследуется. Всего в здании находились 20 человек, среди которых 13 детей.