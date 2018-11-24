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Адвокат дознавательницы из Уфы впервые дала комментарий по делу об изнасиловании 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Потерпевшая сторона по делу об изнасиловании дознавательницы тремя полицейскими начальниками, впервые выступила в СМИ. Адвокат потерпевшей девушки прокомментировала ход процесса. В телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей, заявила, что «им ничего не надо, ни от кого».
«У нас все нормально — мы живые, самое главное, а люди сидят — это тоже — самое главное»,  — сказала Валиева в интервью ГТРК «Башкортостан».
Общаться с журналистами более подробно она отказалась.
Трех высокопоставленных полицейских арестовали в Башкирии 2 ноября.
Это 51-летний глава ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук. Их обвиняют в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы, следователя-дознавателя. Все обвиняемые были уволены из органов.
По версии следствия, три полицейских начальника выпивали на рабочем месте, вызвали к себе девушку якобы по рабочей необходимости и изнасиловали.
Позднее один из обвиняемых заявил об алиби.
Комментарии14
Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , Происшествия , Уфа
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