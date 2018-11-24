Адвокат дознавательницы из Уфы впервые дала комментарий по делу об изнасиловании

Потерпевшая сторона по делу об изнасиловании дознавательницы тремя полицейскими начальниками, впервые выступила в СМИ. Адвокат потерпевшей девушки прокомментировала ход процесса. В телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей, заявила, что «им ничего не надо, ни от кого».

«У нас все нормально — мы живые, самое главное, а люди сидят — это тоже — самое главное», — сказала Валиева в интервью ГТРК «Башкортостан».

Общаться с журналистами более подробно она отказалась.

Трех высокопоставленных полицейских арестовали в Башкирии 2 ноября.

Это 51-летний глава ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев , 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук . Их обвиняют в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы, следователя-дознавателя. Все обвиняемые были уволены из органов.

По версии следствия, три полицейских начальника выпивали на рабочем месте, вызвали к себе девушку якобы по рабочей необходимости и изнасиловали.

Позднее один из обвиняемых заявил об алиби.