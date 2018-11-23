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На северо-западе Москвы загорелся склад 

РИА Новости + ещё 24 3 часа назад
Фото: кадр из видео
Одноэтажный склад горит на северо-западе Москвы на площади 200 квадратных метров, внутри могут находиться емкости с горюче-смазочными материалами, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступила информация о возгорании склада по адресу 1-й Волоколамский проезд дом 5 (район Щукино). Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, увеличивается", — сказал собеседник.
Он уточнил, что общий размер здания — 300 на 150 метров, внутри могут быть емкости с горюче-смазочными материалами.
По предварительным данным, склад принадлежит РЖД.
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РЖД , РИА Новости , Происшествия , Катастрофы , Погода , Москва
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