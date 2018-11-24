На героическом ледоколе «Михаил Сомов» нашли браконьерский улов

На знаменитом ледоколе нашли на 15 миллионов рублей сигов, осетров и лососей.

В крайне неприятную историю попал в прошлом легендарный ледокол « Михаил Сомов ». При осмотре научного судна в порту Архангельска пограничники нашли на борту, в том числе и в рефрижераторах, солидный улов незаконной рыбы — сигов, осетров, лосося. Ущерб, нанесенный браконьерским выловом, уже оценен в 15 миллионов рублей.

Ситуация тем курьезнее, что «Михаил Сомов» — на самом деле судно легендарное, много лет участвовавшее в антарктических экспедициях, в одной из них чуть не погибшее.

Так, 15 марта 1985 года во время обеспечения станции «Русская» «Михаил Сомов» был зажат тяжёлыми льдами и оказался в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды у Берега Хобса. С дрейфующего судна вертолётами Ми-8 было эвакуировано 77 участников экспедиции и членов экипажа на теплоход «Павел Корчагин». Эта операция была завершена 17 апреля 1985 года. Общий дрейф продолжался 133 суток — корабль вывел из ледового плена ледокол «Владивосток». За подвиг «Сомов» был удостоен ордена Трудового Красного знамени.

Более того, по мотивам того дрейфа был снят художественный фильм «Ледокол» — вышел на экраны в 2016 году. И вот теперь это судно находится под следствием.