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Салехард остался без света из-за аварии на сетях 

РИА Новости + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Город Салехард, административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа с населением около 50 тысяч человек, утром в пятницу остался без энергоснабжения из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба местной администрации.
"Сегодня в 5.30 (3.30 мск) в связи с аварией на сетях "Тюменьэнерго" город был обесточен… В течение 20 минут котельные города были обеспечены резервными источниками питания, отопление подавалось в плановом режиме. В 7.41 (5.41 мск) было подано напряжение на подстанцию "Центральная". На данный момент происходит поэтапное подключение города к сетям энергоснабжения", — говорится в сообщении.
Власти Салехарда поясняют, что в причинах аварии разбирается специальная комиссия.
В пресс-службе компании "Тюменьэнерго" в свою очередь уточнили РИА Новости, что энергоснабжение в городе полностью восстановлено.
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Тюменьэнерго , РИА Новости , Происшествия , Другое , Салехард , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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