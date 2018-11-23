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Утечка химвещества произошла на заводе под Иркутском 

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Фото: МЧС РФ
По данным МЧС, происшествие не представляет угрозы для жителей города.
На территории закрытого предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское произошла повторная утечка химического вещества. Как уточнили в пресс-службе МЧС по Иркутской области, в регионе с начала ноября действует режим чрезвычайной ситуации.
«Произошла разгерметизация емкости на территории предприятия "Усольехимпром"», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что работы по ликвидации все еще продолжаются. Расстояние от места ЧП до ближайших домов составляет пять километров. В МЧС подчеркнули, что происшествие не представляет угрозы для жителей.
«В емкости объемом 3 кубических метра находились отходы силиконового производства (шлам) около 200 килограмм», — рассказали в ведомстве.
Специалисты уточнили, что в результатом химической реакции отходов и снега стало испаряющееся вещество — хлористый водород. На протяжении нескольких часов облако испарений орошалось водой до полного исчезновения.
В первый раз утечка случилась еще в августе с территории предприятия хлористых химикатов. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тогда правоохранители сообщали, что неизвестные перевернули на площадке цистерну, внутри которой были химикаты.
В начале ноября в Усолье-Сибирском был введен режим ЧС из-за угрозы химического загрязнения, поскольку неизвестные похищали с площадки зараженные металлы и стройматериалы.
С 1936 года «Усольехимпром» считалось крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. Однако в 2017 году оно было признано банкротом.
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МЧС , Происшествия , Экология , Иркутск , Иркутская Область , Усолье-Сибирское
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