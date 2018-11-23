Церетели оштрафовали за самострой

Замоскворецкий суд столицы постановил взыскать с известного скульптора Зураба Церетели средства, потраченные префектурой на устранение самовольной перестройки памятника культуры XIX века. Об этом сообщают РИА Новости.

Речь идет об особняке Платона Зубова, в котором располагается Московский музей современного искусства Зураба Церетели. Как рассказали агентству в пресс-службе Замоскворецкого суда, префектура требовала взыскать со скульптора 522 тысячи рублей.

«Суд постановил удовлетворить иск префектуры», — сказала пресс-секретарь суда Лиана Ахметова.

Особняк Платона Зубова расположен в Волковом переулке. Построенное в 1846 году здание относится к заявленным памятникам культуры. О самовольной перестройке в особняке СМИ в 2010 году сообщало общественное движение «Архнадзор».

Это не первый случай претензий города к Церетели по поводу самовольного строительства. В 2015 году префектура Западного округа Москвы подала на скульптора в суд с требованием снести принадлежащие ему торговые точки у Киевского вокзала. Речь шла о ювелирном магазине, аптеке и кафе.