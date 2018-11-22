Женщину ударили ножом у подъезда в Москве 

Неизвестный совершил вооружённое нападение на женщину около подъезда жилого дома на востоке Москвы. Пострадавшая получила удар ножом в живот, сообщает источник News.ru.
Инцидент произошёл по адресу: улица Хабаровская, дом 9. К месту преступления направлен отряд полиции. По предварительной информации, у злоумышленника на голове была маска. После нападения он скрылся. По факту произошедшего организована проверка, нападавшего разыскивают.
Ранее News.ru рассказывал о том, что правоохранителям удалось раскрыть убийство, которое произошло в лифте одного из столичных жилых домов. Они задержали бывшего полицейского из Азербайджана Ровшана Шабанова.