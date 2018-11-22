Стрельба произошла на севере Москвы

Конфликт между двумя мужчинами произошёл в районе одного из домов на Бескудниковском бульваре на севере Москвы . В результате пострадал один человек.

По данным источника News.ru, в ходе словесной перепалки один из оппонентов достал травматический пистолет и ранил другого. После этого мужчина скрылся.

В настоящее время преступника разыскивает полиция. Информация уточняется.

Ранее News.ru писал, что неизвестный устроил стрельбу и избил охранника гаражного кооператива в Москве. Он был задержан сотрудниками Росгвардии. Нарушитель пытался без пропуска проехать на закрытую территорию.