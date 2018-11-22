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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Стрельба произошла на севере Москвы 

News.ru 1 час назад
Фото: vk.com/russiaguard
Конфликт между двумя мужчинами произошёл в районе одного из домов на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. В результате пострадал один человек.
По данным источника News.ru, в ходе словесной перепалки один из оппонентов достал травматический пистолет и ранил другого. После этого мужчина скрылся.
В настоящее время преступника разыскивает полиция. Информация уточняется.
Ранее News.ru писал, что неизвестный устроил стрельбу и избил охранника гаражного кооператива в Москве. Он был задержан сотрудниками Росгвардии. Нарушитель пытался без пропуска проехать на закрытую территорию.
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